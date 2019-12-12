Киев, , 12:30 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский — это «тот же Порошенко», который ведёт страну к тому же результату по урегулированию в Донбассе: ни мира, ни войны, заявил 12 декабря в эфире украинского телевидения политический эксперт Александр Скубченко.

«Зеленский и его команда совершили колоссальную ошибку. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Категории «зрада» и «перемога» — это тот уровень, на котором проблема существует. Артикулируя этими категориями, невозможно закончить войну, невозможно прийти к миру, невозможно разрешить конфликт в Донбассе», — отмечает политолог.

По мнению эксперта, к весне уже все забудут, что требовала радикальная улица от Зеленского сейчас, но все будут помнить те «красные линии», которые президент Украины сам и озвучил.

«Нельзя идти на поводу смыслов, которые навязывают те, кто погрузил нашу страну в войну и хаос. Создавайте свои смыслы, свои категории, которые приведут нас к миру. И навязывайте свою, мирную, повестку», — призвал Скубченко.

ИА REGNUM напоминает, что в Париж Зеленский сам очертил ряд принципов, которые он никогда не нарушит как президент Украины — невозможность федерализации; вектор развития Украины всегда будет выбирать исключительно народ; невозможность компромиссов по урегулированию ситуации через уступки Украиной территорий в пределах международно определенных границ.

При этом эксперты отмечают, что подписав итоговое коммюнике «нормандского саммита», президент Украины фактически согласился на федерализацию страны.