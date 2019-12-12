Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект о проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Эксперимент проводится с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Целью законопроекта является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, отмечают авторы.

Особо оговаривается, что эксперимент не распространяется на трудовые книжки работников.

Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Минтруд России осуществляет методическое сопровождение деятельности работодателей по ведению электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, утверждает положение о порядке проведения эксперимента, порядок отбора работодателей для целей их участия в эксперименте и перечень работодателей, участвующих в эксперименте.

В настоящее время в данном эксперименте планируется участие Фонда социального страхования Российской Федерации, указали в правительстве.

Согласно изменениям, работодатель несет расходы по ведению электронных документов, связанных с работой, включая расходы по приобретению и использованию электронной подписи работника. Работник принимает участие в эксперименте добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив об этом работодателя в письменной форме.