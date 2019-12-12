12 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Информационное агентство REGNUM публикует серию интервью губернаторов и глав регионов России, выпускников или слушателей Высшей школы государственного управления, победивших на выборах в 2019 году. Предмет разговора с корреспондентом ИА REGNUM — текущая деятельность в качестве руководителей регионов, реализация Национальных проектов на местах, итоги 2019 и планы на 2020 год.

Москва, , 13:04 — REGNUM Интервью губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Игорь Артамонов Липецкаяобласть.рф

Уважаемый Игорь Георгиевич, до победы на выборах 8 сентября 2019 года Вы 11 месяцев являлись временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области. Что оказалось для Вас самым сложным, когда Вы пришли в администрацию области в октябре 2018 года?

Построение новой управленческой команды вызвало определенные трудности, но это было очень интересно. Мне нравятся большие вызовы. Государственному служащему мало иметь высокий уровень подготовки. Также важно обладать личностными характеристиками, которые помогут применить знания на практике с максимальным эффектом. Назрела необходимость перестраиваться и идти вперед к безусловному лидерству в России.

Мы использовали современные инструменты, с помощью которых учили руководителей искусству создания и управления командой лидеров. При этом искали людей с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры — это залог победы.

Вашими конкурентами на выборах были представители почти всех системных партий. Кто был наиболее сильным противником? Как Вы оцениваете конкурентность выборного процесса?

Нельзя недооценивать ни одного из соперников… Но, думаю, что КПРФ была сильна. Кандидат коммунистов занял второе место по распределению голосов избирателей по итогам выборов. Это о многом говорит. Он вел широкомасштабную работу по агитации, было много печатных агитационных материалов с большим тиражом, много встречался с избирателями.

Выборная кампания проходила в этом году очень активно, и у всех кандидатов были свои программы, с которыми они шли к избирателям. Но, несмотря на конкуренцию, кампания проходила в законном русле, с уважительным отношением оппонентов друг к другу.

Особенно хочу подчеркнуть, что прошедшие выборы стали беспрецедентно открытыми. Были приложены огромные усилия, направленные на то, чтобы у жителей Липецкой области не возникло ни малейшего сомнения в результатах голосования.

Что, по Вашему мнению, стало Вашим главным преимуществом на выборах?

Результаты работы за 11 месяцев, которые прошли с момента моего назначения, до выборов главы области. Нужно было сразу взять под особый контроль здравоохранение и ЖКХ. Поставил задачу своей команде усилить работу с обращениями граждан в сферах жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Эти направления вызывают наибольшее количество претензий жителей региона. Все вместе проанализировали сложившуюся ситуацию и приняли жесткие, но необходимые меры.

Кто вошел в Вашу управленческую команду? Как вообще в Липецкой области внедряется система развития управленческих кадров, организуется ли кадровый конкурс, аналогичный конкурсу «Лидеры России»?

Сейчас в команде — руководители нового поколения, ярко выраженные лидеры с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Очень хотелось бы внедрить в регионе систему управления эффективностью деятельности. Ее используют крупные корпорации, этот опыт нужно перенести на органы власти.

Липецкая область становится примером региона с системной и выверенной кадровой политикой. Неслучайно наш передовой опыт по использованию современных подходов к процессу формирования кадрового резерва и обучения госслужащих востребован на всероссийском и даже международном уровне. Внедрение современных технологий позволяет прозрачно и оперативно осуществлять кадровую политику, формируя грамотные и эффективные управленческие команды, способные решать самые сложные задачи.

В этом году мы провели открытый конкурс для талантливых целеустремленных людей, руководителей нового поколения «Лидеры региона. Будь в команде». Испытать свои силы могли все желающие. Условий было всего три: возраст до 40 лет, высшее образование, российское гражданство. Но главное — желание сделать Липецкую область и жизнь липчан лучше. Мы заинтересованы в профессиональных кадрах в системе управления. Важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные люди. И таких мы уже берем на руководящие должности в нашу команду после подведения итогов финала конкурса.

Вы объявили приоритетом развития области здравоохранение. Как развивается система здравоохранения в Липецкой области сейчас? Расскажите о проекте «Губернаторский миллион», пожалуйста.

Здравоохранение — одно из самых сложных направлений нашей работы. Это характерно не только для Липецкой области, но и для других российских регионов. Одной из ключевых задач является необходимость сокращения дефицита врачебных кадров.

В Липецкой области принят закон, предусматривающий единовременную социальную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в государственные медицинские организации региона по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением.

Для реализации региональной программы «Губернаторский миллион» управление здравоохранения Липецкой области провело большую работу, включающую не только взаимодействие с медицинскими вузами, но и активную рекламную кампанию во всех городах Центрального федерального округа. Губернаторский миллион — это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь.

Результат не заставил себя долго ждать. Уже 12 человек подали заявки на участие в программе, четыре человека трудоустроены в медицинские учреждения Липецкой области. Программа «Губернаторский миллион» направлена прежде всего на ликвидацию дефицита врачебных кадров. Она позволит не только получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, но и сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а также компенсацию по найму жилых помещений.

Недавно я вручил именной сертификат на миллион офтальмологу Наталье Полянской. Она доктор медицинских наук с 24-летним трудовым стажем и опытом работы в отдаленных регионах Узбекистана в 2017 и 2018 годах по президентской программе оказания высокоспециализированной медицинской помощи. В Липецке она возглавила офтальмологическое отделение Областной больницы №2. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору.

Кроме «Губернаторского миллиона» в регионе продолжает действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей работать и жить в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует работать. Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат 1 миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сёлах, — 2 миллиона рублей по двум программам.

В этом году за счет средств регионального бюджета закуплено более 150 единиц лечебно-диагностического оборудования, проведен капитальный и текущий ремонт в 35 медицинских организациях. Основные усилия мы направляем на модернизацию первичного звена здравоохранения Липецкой области. Запланировано масштабное обновление материально-технической базы, расширение мер социальной поддержки медицинским работникам.

В ближайшие два года будет продолжено подключение ФАПов к сети интернет. Когда проект завершится, абсолютно все фельдшерско-акушерские пункты Липецкой области будут оснащены необходимым компьютерным оборудованием и подключены с сети интернет, значительно обновится парк компьютерной техники в медучреждениях, а общее количество автоматизированных рабочих мест медработников превысит 10 тысяч. Бережливыми станут все 52 поликлиники региона, продолжится работа по внедрению бережливых технологий в стационарах области, в медицинских колледжах.

Новое оборудование уже закупается и поставляется в больницы и поликлиники, будут открыты еще два центра амбулаторной онкологической помощи. Идет строительство нового корпуса областного онкологического диспансера, проводится его переоснащение. Ориентированность на пациента, доступность и качество — основные приоритеты организации медицинской помощи в регионе сегодня и в будущем.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чем имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

Липецкая область участвует в реализации 11 национальных проектов. Это, в частности, такие, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В том числе как пилотный регион Липецкая область принимает участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», а также в национальном проекте «Экология» по улучшению качества атмосферного воздуха в числе еще 12 других регионов.

Мы без раскачки приступили к реализации в Липецкой области национальных проектов и уже в 2019 году добились хороших результатов. До конца этого года в рамках региональных проектов будут сданы в эксплуатацию три дома культуры, шесть фельдшерско-акушерских пунктов, ясельные корпуса и площадки ГТО, благоустроено 150 общественных и дворовых территорий, капитально отремонтировано и реконструировано более 250 километров автомобильных дорог.

На финансирование ряда проектов в 2019 году из внебюджетных источников привлечено более 12 миллиардов рублей. Амбициозные цели по увеличению рождаемости поставлены в национальном проекте «Демография». Для выполнения установленных показателей будет увеличена финансовая поддержка семей при рождении детей. Несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру на продукцию металлургии, мы выполним показатели по объему экспорта и производительности труда.

Как осуществляется обратная связь с жителями области?

Был создан интернет-портал «Развиваем Липецкую область вместе!», который начал свою работу 6 ноября 2018 года. Цель его создания — рост доверия граждан к власти и снижение социальной напряженности в регионе. Задача проекта — максимально быстро выявить информацию о проблемах жителей для дальнейшего прогнозирования, планирования и реализации социально-экономического развития Липецкой области. Сейчас на портале 17 318 пользователей, решено 12 530 вопросов, 2 570 включено в планы.

Вы были слушателем второго потока Высшей школы государственного управления. Как программа подготовки кадрового резерва, то есть «школа губернаторов» помогла и помогает Вам в работе?

Требования к управленцам становятся выше, растет конкуренция, а программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», основана на лучших программах Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Это передовые практики госуправления, в том числе стратегического планирования, а также цифровой экономики, ведения переговоров и публичных выступлений. Поэтому, безусловно, эта школа дает очень многое.

Участие в программе позволило мне развить свои сильные стороны и познакомиться с командой единомышленников, с которыми любые задачи по плечу. Связи с «одноклассниками», а теперь коллегами-губернаторами и с представителями министерств и ведомств — это очень важно. Приходя в регион, ты понимаешь, как и с кем работать в федеральном центре. Школа — успешный проект воспитания новой управленческой элиты. Уверен, это надо продолжать.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

Итоги социально-экономического развития Липецкой области по основным показателям выше, чем в среднем в России. По рейтингу качества жизни регион входит в десятку лучших. Отмечу, что Липецкая область получила правительственный грант — 887,2 миллиона рублей из федерального бюджета за эффективность деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти. Планируется, что основная часть гранта будет потрачена на строительство новой школы в Лебедяни, возведение в регионе спортивных объектов, а также дальнейшее решение проблемы обманутых дольщиков и инфраструктурных вопросов. Это наши первоочередные задачи.

Еще одна наша цель — войти в топ-20 российских регионов. Потенциал у Липецкой области огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей дальнейшей работы, с опорой на предыдущий опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации — мы будем применять это в Липецкой области.