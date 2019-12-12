Москва, , 12:15 — REGNUM Россия станет первой страной мира, как только ее веление будет выполняться всеми подряд, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я хотел сказать, что китайцы тоже осуществляли проектирование, потому что Конфуций осуществил именно его. Но внутри сидел даосский дух. И когда-то один из очень крупных китайцев мне сказал: «Мы всегда верны ядру своей китайской культуры. Мы всегда верны Поднебесной. Мы двадцать раз будет коммунистами, но мы выполняем веление Поднебесной». Вот когда веление, таинство России будет выполняться всеми подряд, тогда Россия станет первой страной мира снова», — заявил Кургинян.

Напомним, что Сергей Кургинян считает, что единственный способ выжить России в 21 столетии является возврат к обновленному коммунизму в условиях, когда все прочие проекты исчерпали себя. Поэтому России предначертана мессианская судьба.

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