Москва, 12 декабря 2019, 12:15 — REGNUM Россия станет первой страной мира, как только ее веление будет выполняться всеми подряд, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Напомним, что Сергей Кургинян считает, что единственный способ выжить России в 21 столетии является возврат к обновленному коммунизму в условиях, когда все прочие проекты исчерпали себя. Поэтому России предначертана мессианская судьба.
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