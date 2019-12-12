Киев, , 12:15 — REGNUM Глава правления украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Андрей Коболев утверждает, что Палата представителей Конгресса США успешно поддержала законопроект об оборонном бюджете на следующий год, направленный против проекта «Северный поток-2».

С таким заявлением Коболев выступил утром 12 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник утверждает, что документ принят подавляющим большинством голосов, 377 против 48.

«Кроме решения предоставить военную помощь Украине на 300 млн долларов, этот документ содержит также обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство «Северного потока-2», — отмечает Коболев.

Правда, это не окончательное решение — еще должно состояться голосование за этот законопроект в Сенате и подписание документа президентом Трампом.

Украинский эксперт по вопросам энергетики Валерий Боровик в комментарии изданию «Сегодня» заявил, что поддержка законопроекта в Вашингтоне будет иметь для Киева «огромное значение». Но специалист подчеркнул и неприятный момент — с введением санкций Вашингтон, по его мнению, слишком «затянул», из-за непонятных игр Трампа.

«Но — любой шаг, чтобы создать проблемы для достройки потока, это каждый день работы газотранспортной системы Украины по прокачке газа, это каждый день доходы в госбюджет», — сказал Боровик.

ИА REGNUM напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 декабря в Вашингтоне заявил, что санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов.

«Мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них», — подчеркнул глава российской дипломатии.