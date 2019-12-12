Берлин, , 12:09 — REGNUM

Суверенитет Германии оказался ограниченным задолго до начала правления Ангелы Меркель, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 декабря, комментируя высказывания официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.

Ранее Котре в интервью РИА Новости заявил, что правительство Германии капитулировало перед США в ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Газопровод важен для энергетической безопасности Германии, и правительство Ангелы Меркель должно было немедленно встать на его защиту в ответ на попытки США «торпедировать» проект.

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«Мне думается, что представитель «Альтернативы для Германии» наводит, как говорится, тень на плетень. Тот факт, что после исчезновения СССР США взяли курс на восстановление тех отношений с ФРГ, которые существовали в конце 1940-х — 1950-е годы, по-моему, должен быть очевиден любому реалистически мыслящему политику.

Конечно, это не отношения капитулировавшей державы и победителя, как было тогда: за 1960-е и 1970-е годы, в том числе и благодаря развитию политического и торгово-экономического сотрудничества с Советским Союзом, ФРГ укрепила свой суверенитет. Тем не менее после 1991 года этот суверенитет, как я уже сказал, стал «сжиматься».

При канцлере Меркель американцы ещё сильнее зажали немцев. Те пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но реальность мы увидели хотя бы на примере соучастия Германии в американских военных преступлениях в Сербии и на Ближнем Востоке, а также скандала, связанного с электронной слежкой спецслужб США за немецкими политиками, включая самого канцлера, и представителями деловых кругов.

Вопрос для нас, однако, состоит не в том, понимают ли это в «Альтернативе для Германии» или не понимают. Я думаю, что понимают, но просто в тактических политических целях делают вид, что «капитуляция» произошла только сейчас.

Вопрос для нас состоит в том, насколько эта возросшая зависимость ФРГ от США была просчитана нашими руководителями при одобрении проекта «Северный поток — 2».

Да, «Северный поток — 2» важен для обеспечения энергобезопасности Германии. Но когда немецкий политик говорит о том, что СП-2 является чисто двусторонним делом Германии и России, и все последние годы госпожа Меркель настаивала на этом, он лукавит. Германия — член Европейского союза; уже одним этим её суверенитет ограничен. А тут ещё особые отношения с США и, главное, полное влияние американцев на большинство стран — членов ЕС. Как же тут удержать какой-то проект с Россией в чисто двустороннем формате?