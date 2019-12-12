Киев, , 12:09 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за решение ввести санкции против «Северного потока — 2». Об этом 12 декабря говорится в сообщении офиса в Twitter.

«Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

В офисе украинского лидера вновь заявили, что это является политическим проектом, который «подрывает энергетическую безопасность Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Конгресса США обязали администрацию страны ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» ради обеспечения «европейской энергетической безопасности».

В свою очередь в Германии осудили готовящиеся санкции США против проекта Северный поток — 2» и призвали Европейский союз принять ответные меры.

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