Москва, , 12:03 — REGNUM Только Россия как таковая имеет право «придумывать» какие-либо утопические проекты для реализации, главное уметь отличать их от пустых спекуляций, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Есть только один субъект, который может и имеет право и должен придумывать — это сама Россия. Вот она имеет право придумывать, за нее — никто этого права не имеет. Между прочим, она этим самым и занимается всю стою историю», — заявил Кургинян.

По его словам, только там, где большие мечты и чаяния входят в резонанс с огромными историческими ожиданиями, там-то и происходит нечто великое. Будь то коммунизм в России или создание Соединенных Штатов Америки, которые тоже были «придуманы» или же Израиль, которые есть «придумка» сионистов.

«Каждый исторический проект есть придумка… Иудаизм, христианство, ислам — это все придумки, которые апеллируют к божественному откровению, но в конечном итоге — это речи людей, которые заново все переучреждают. Поэтому вопрос заключается в том, чем выдумка пустая и спекулятивная отличается от угадывания огромного накопленного потенциала человеческих ожиданий», — заявил эксперт.

Напомним, что 10 декабря на заседании Совета по правам человека при президенте, на котором присутствовал лично Владимир Путин, режиссер Александр Сокуров заявил о необходимости придумать Россию заново. Путин предостерег от возможных «придумок» и сослался на вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в негативном ключе.