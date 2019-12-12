Москва, 12 декабря 2019, 12:03 — REGNUM Только Россия как таковая имеет право «придумывать» какие-либо утопические проекты для реализации, главное уметь отличать их от пустых спекуляций, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, только там, где большие мечты и чаяния входят в резонанс с огромными историческими ожиданиями, там-то и происходит нечто великое. Будь то коммунизм в России или создание Соединенных Штатов Америки, которые тоже были «придуманы» или же Израиль, которые есть «придумка» сионистов.
Напомним, что 10 декабря на заседании Совета по правам человека при президенте, на котором присутствовал лично Владимир Путин, режиссер Александр Сокуров заявил о необходимости придумать Россию заново. Путин предостерег от возможных «придумок» и сослался на вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в негативном ключе.