Киев, , 12:02 — REGNUM Издание «Украинская правда» в материале, опубликованном сегодня, 12 декабря, разбирается, как же вышло так, что глава МВД Украины Арсен Аваков сохранил свое место в правительстве после радикальной смены власти на Украине.

По мнению источников издания, ключевых причин несколько — например, Аваков имеет хорошие отношения с лидерами т. н. «добровольческих батальонов» и может в целом гарантировать президенту Зеленскому обеспечение порядка в стране. Кроме того, утверждают источники, у Авакова «есть папочка на каждого».

«Ему в этом очень помогал Игорь Купранец, бывший заместитель главы Нацполиции… У него все на прослушке были. Поэтому у Авакова на всех есть компромат. И он умеет им распоряжаться», — заявил изданию один из бывших высокопоставленных украинских силовиков.

В статье говорится, что глава МВД не просто сохранил должность, а постепенно сумел «прописаться» в списке тех, чье мнение хочет знать нынешний президент. «Его зовут на все совещания по вопросам безопасности… он один из тех, кто формирует и формулирует по безопасности повестку дня, очень тесный контакт с новым секретарем СНБО… Наконец, Авакова включили в состав делегации на «нормандский саммит», хотя все предыдущие разы обходились без главы МВД. И Аваков в Париже стал чуть ли не главным ньюсмейкером, комментируя переговоры, пока пресс-служба офиса президента хранила молчание», — отмечается в материале.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявлял, что решение оставить в составе правительства Авакова было для лагеря Зеленского «одним из самых сложных», и главе МВД «очертили красные линии», за которые нельзя переступать.

В декабре в одном из интервью Гончарук охарактеризовал свои отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым как «ровные и рабочие».

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал журналистам, что в Париже Аваков после переговоров «пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки».