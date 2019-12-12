Москва, , 12:15 — REGNUM Заявления киевской стороны о подготовке неких изменений в Минские договоренности носят провокационный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе», — заявил Грызлов.

По его мнению, Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям.

«Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться», — сказал политик.

Грызлов подчеркнул: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может, это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите.