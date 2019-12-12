Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Парламент Грузии на пленарном заседании 12 декабря должен лишить депутатского мандата двух депутатов — члена «Национального движения» Никанора Мелию и уже бывшего члена «Грузинской мечты» Акакия Зоидзе. Соответствующее решение было принято на заседании комитета по процедурным вопросам и правилам 12 декабря, которое проходило на фоне шумной акции протеста за стенами парламента.

Акакий Зоидзе, который занимал в парламенте должность председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, во время очередного витка напряженности в отношениях между оппозицией и властью, неожиданно заявил о намерении прекратить парламентскую деятельность и уйти в частный сектор. Комитет поддержал заявление депутата.

Что касается Мелия, вопрос лишения его полномочий возник после того, как Тбилисский городской суд вынес ему обвинительный приговор по делу о банкростве принадлежащего лидеру правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Это дело касалось событий 2012 года, предшествовавших парламентским выборам, в результате которых партия Иванишвили пришла к власти. Кроме того, Мелия предъявлено обвинение и в рамках дела о событиях 20−21 июня в Тбилиси, когда в числе других лидеров оппозиции депутат от «Национального движения» открыто подстрекал сторонников к вторжению в здание парламента.

Как заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам, в подробности судебного дела он вдаваться не намерен, но по действующему законодательству депутату, который признан виновным в совершении преступления, не место в парламенте.

Позднее заседание бюро поддержало вынесение обоих вопросов на пленарное заседание. Ожидается, что решение относительно лишения депутатского мандата Зоидзе и Мелия парламент примет 12 декабря.