Москва, , 11:54 — REGNUM Большинство жителей России (71%) полагают, что российские спецслужбы должны вести разведку в других странах — прослушивать разговоры, читать переписку, добывать секретные сведения. 14% уверены, что не следует делать этого, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Главные цели российской разведки в других странах — это обеспечение обороноспособности, безопасности России, предотвращение военных действий против неё (35%), нужно знать своих врагов, их планы (6%), борьба с терроризмом (4%).

По мнению 48% опрошенных, разведывательную деятельность нужно вести практически везде. 17% считают, что российская разведка должна работать только в отдельно взятых странах, например, в США (47%), Китае (11%), на Украине (10%) и в Европа в целом (6%).

Опрос граждан РФ проведен 24 ноября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) считают работу внешней разведки эффективной и профессиональной, 7% — неэффективной.

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