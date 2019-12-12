Берлин, , 11:50 — REGNUM В Германии осудили готовящиеся санкции США против проекта «Северный поток — 2» и призвали Европейский союз принять ответные меры. Об этом говорится в заявлении германо-российской промышленной палаты (AHK), распространённом 12 декабря.

Президент АHK и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.

«На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики», — уверен Зеле.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Конгресса США обязали администрацию страны ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» ради обеспечения «европейской энергетической безопасности».

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