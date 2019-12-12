Москва, , 11:37 — REGNUM С 1 января 2020 года изменятся правила прохода в Госдуму для представителей иностранных СМИ, аккредитованных при МИД России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, такое решение принял комитет Госдумы по контролю и регламенту.

Поправки в «Положение о пропускном режиме в Государственной думе ФС РФ» инициировала комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Совет Думы новации поддержал, представители всех фракций высказались в поддержку новаций.

Теперь представители иностранных СМИ по аккредитационным документам МИДа России проходят в бюро пропусков и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, получают разовый пропуск. Заявки на оформление такого пропуска следует направлять заранее через представителей сотрудников структурных подразделений аппарата Госдумы, ответственных за организацию мероприятий, на которые идут журналисты.

При этом письменная заявка на пронос аппаратуры, например, видеокамер, в здание Госдуме не потребуется.

До конца 2019 года представители иностранных СМИ смогут посещать Госдуму по-старому, без оформления электронного пропуска. Таким образом, они имеют преимущество перед представителями российских СМИ — их пребывание в зданиях нижней палаты парламента не фиксируется.

Ранее отмечались инциденты с представителями BBC.