Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Юридический комитет парламента Грузии 12 декабря выбрал судей, вопрос о назначении которых в Верховный суд буден вынесен на голосование. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, их 19-ти предложенных кандидатов представители комитета выбрали 14. Назначение в Верховный суд является бессрочным. Для этого каждый из кандидатов должен набрать не менее 76 голосов депутатов.

Как передавало ИА REGNUM, утром 12 декабря толпа протестующих собралась у здания парламента в Тбилиси. Протестующие решили заблокировать вход в парламент и сорвать его работу. Активисты возмущены тем, что подавляющее число из рассматриваемых кандидатов связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и считают, что их нельзя назначать в Верховный суд.