Джакарта, , 11:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул три вещи, которые могут повысить конкурентоспособность национальной экономики, сообщает Antara.

«Во-первых, исследования должны быть по-настоящему сфокусированы, чтобы вывести страну из ловушки среднего дохода по отношению к развитым странам», — заявил президент Индонезии во вступительном слове на открытии совещания по теме «Стратегия развития исследований и инновационного развития и структурирования» в Джакарте.

По словам главы государства, Индонезия должна иметь обширную стратегическую программу исследований в отношении быстрых изменений в технологическом развитии.

«Во-вторых, мы должны создавать и укреплять экосистему для развития исследований и инноваций, начиная с регулирования человеческих ресурсов», — заявил президент.

Затем, в-третьих, Джоко Видодо приказал правительству прекратить дублирующие исследования и не тратить впустую государственный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что к концу 2019 года реализовано 88 национальных стратегических проектов.

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