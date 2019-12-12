Москва, , 11:29 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, президент России Владимир Путин направил приветственую телеграмму участникам торжественного собрания, посвящённого 30-летию создания Либерально-демократической партии России (ЛДПР), сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что ЛДПР твёрдо и последовательно демонстрирует патриотическую позицию, вносит свой вклад в обеспечение интересов России в мире.

«Члены ЛДПР нацелены на конструктивный диалог с другими политическими партиями по ключевым проблемам развития России», — — отметил Путин и пожелал продолжения плодотворного взаимодействия на благо Отечества и граждан.

Справка ИА REGNUM:

ЛДПР была основана 13 декабря 1989 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС). 31 марта 1990 года на учредительном съезде был избран председатель партии — Владимир Жириновский.

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