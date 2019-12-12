Кострома, , 11:29 — REGNUM В Костромской области перед судом предстанет бывший глава городского округа город Галич Сергей Синицкий, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, — сообщает Следственное управление Следственного комитета по Костромской области.

По версии следствия, в 2016—2017 годах обвиняемый получил более миллиона рублей за покровительство коммерческой организации, которая снабжала Галич горячей водой и оказывала услуги отопления.

Следком считает, что взятки коммунальщики давали за продление договоров с их фирмой, заключение концессии и за своевременное перечисление на их счета из муниципального бюджета субсидий.

Глава Галича был отстранен от должности, до суда отпущен под залог в 1,2 млн рублей, его имущество арестовано.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки главой органа местного самоуправления в особо крупном размере» предусматривается штраф от 3 млн рублей или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.