Тбилиси, , 11:23 — REGNUM Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам на заседании 12 декабря все же сумел провести голосование по кандидатурам судей Верховного суда и поддержал назначение 14 из представленных 20 кандидатов.

Заседание проходило шумно, на фоне протеста оппозиции за стенами парламента и протестных выступлений депутатов от оппозиции на самом заседании. Особенно отличилась член «Национального движения» Тина Бокучава, которая всячески пыталась сорвать обсуждение вопроса. А бывший председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия обратилась ко всем кандидатам в судьи и призвала их снять свои кандидатуры. Обсуждение вопроса возобновилось после небольшого перерыва, и комитет поддержал вынесение на пленарное заседание 14 кандидатур. Парламент должен утвердить кандидатуры судей Верховного суда на сегодняшнем пленарном заседании.

Вопрос назначения судей и представленные парламенту кандидатуры стали в свое время причиной, по которой Эка Беселия вначале выразила протест, а затем покинула ряды большинства и была отстранена от должности председателя комитета по юридическим вопросам. Она заявляет, что представленные парламенту кандидаты были верными служителями режима Михаила Саакашвили и исполнителями его воли, а потому им не место в Верховном суде. Интересно, что по этой же причине сегодня протестуют против назначения судей и соратники экс-президента Саакашвили.