Тбилиси, , 11:19 — REGNUM Члены комитета по процедурным вопросам и правилам грузинского парламента 12 декабря поддержали предложение о лишении депутатских полномочий члена оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, председатель комитета Гурам Мачарашвили отметил, что было изучено соответствующее судебное постановление, в котором Мелия признан виновным, и рассмотрение дела о лишении его статуса депутата носит формальный характер. За прекращение депутатских полномочий Мелии проголосовали единогласно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее суд вынес Нике Мелии обвинительный приговор по делу о банке Cartu bank. В качестве наказания был назначен штраф в размере 25 тыс. лари (около $8,5 тыс. по курсу) и запрет в течение двух лет и трех месяцев занимать госдолжности. Это и стало причиной рассмотрения вопроса о лишении его депутатского статуса.

Напомним также, 12 декабря возле здания парламента Грузии собралась толпа протестующих, которые решили заблокировать здание, чтобы сорвать сессию. На ней планируется рассмотреть вопрос о лишении Мелии статуса депутата, а также рассмотреть кандидатов в Верховный суд.