Душанбе, , 11:07 — REGNUM Иностранцы и лица без гражданства получат таджикистанское гражданство. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана 11 декабря принялипоправки в закон «Об амнистии в связи с легализацией правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории Республики Таджикистан».

Данное решение связано с тем, что порядка 20 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства проживают на территории Таджикистана незаконно. Благодаря поправкам, внесённым в законодательство, теперь они смогут получить таджикистанское гражданство.

По словам замминистра внутренних дел Икрома Умарзода, от ответственности за незаконное пребывание на территории Таджикистана будут освобождены все иностранцы и лица без гражданства. Однако это освобождение носит разовый характер.

Замминистра отметил, что в основном незаконно проживающие на территории страны иностранные граждане и лица без гражданства, а именно 65%, это бывшие граждане стран СССР. Большинство из них проживают в приграничных районах страны.