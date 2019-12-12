Куала-Лумпур, , 11:03 — REGNUM Малазийская компания Afjets Properti Sdn Bhd будет экспортировать топливо для производства электроэнергии из пальмового масла в Японию, Южную Корею и Италию в 2020 году, сообщает Antara.

«Меморандум о взаимопонимании станет следующим шагом», — заявил глава малайзийской компании Амрул Низар Ануар.

По его словам, благодаря этому сотрудничеству стороны смогут продвигать компании по выращиванию масличных пальм, улучшать экологическое благосостояние и двигаться к лучшему миру.

«Поставка топлива из пальмового масла осуществляется впервые, потому что внедрение пальмового масла в области электрической энергии — дело непростое», — отметил Амрул Низар Ануар добавив, что использование пальмового масла в Японии все еще находится на стадии тестирования.

Издание отмечает, что контракт сроком на 20 лет был оценен в 2 млрд долларов США, а для всех электростанций — в 20 млрд долларов США.

Помимо малайзийских компаний, сырье также будет доставляться из соседних стран, таких как Индонезия и Таиланд. Крупная индонезийская компания по производству пальмового масла уже выразила желание сотрудничать с малазийской компанией Afjets Properti Sdn Bhd.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства по экономическим вопросам Индонезии Мусдалифа Махмуд заявила, что государство оказывает влияние на многие страны, чтобы они приняли участие в использовании биодизеля из пальмового масла.

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