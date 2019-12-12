Сеул, , 11:00 — REGNUM 13 декабря в китайском Чэнду состоится встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону представит Ким Гон, японскую — Такэо Мори, а китайскую — Ло Чжао Хуэй.

Отмечается, что на встречи представители трех стран обсудят ряд вопросов, связанных с подготовкой трехстороннего саммита.

Трехсторонняя встреча на высшем уровне пройдёт в Чэнду с 23 по 24 декабря. В рамках встречи президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят попытку активизации трехстороннего сотрудничества в целях нормализации обстановки на полуострове.