Кызыл, , 10:51 — REGNUM Уходящий, 2019 год стал определяющим, стартовым в реализации национальных проектов в Туве. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол в своём послании региональному Заксобранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу озвучить беспрецедентную цифру. В 2019 году в рамках национальных проектов и защищённых государственных программ в Туве строится 248 социально значимых объектов», — отметил он.

Впервые со времён развала СССР в республике началось строительство ясельных пристроек к детсадам. Всего будет построено 19 корпусов. При этом в очереди в Туве стоят более десяти тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Уже до наступления нового года, по словам главы, в Кызыле будут сданы школа на 825 мест и детский сад на 280 мест.

Между тем с реализацией проекта по ликвидации ветхого жилья и проработке территориальных схем обращения с отходами в республике всё очень плохо. Как сообщало ИА REGNUM, об этом заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Прокуратурой также были выявлены многочисленные нарушения при исполнении мероприятий нацпроекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Читайте также:

Медведев вновь раскритиковал власти Тувы

В Туве не «дружат» с нацпроектом содействия занятости молодых мам