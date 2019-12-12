Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Проблемы с допуском в парламент Грузии сегодня возникли и у аккредитованных в законодательном органе журналистов. Окружившая здание парламента кордоном полиция первое время с утра вместе с оппозиционными активистами не пропускала в парламент и журналистов, которые должны были освещать протекающие внутри здания процессы. Позднее им все же позволили войти.

Затем журналистов, которые присутствовали на заседании комитета по юридическим вопросам, где обсуждался вопрос назначения судей Верховного суда, в разгар споров по этому вопросу попросили покинуть помещение. Но через некоторое время вернули обратно.

На вопросы журналистов о причинах такого решения председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили не ответил, но обратился к представителям СМИ и призвал их максимально детально освещать все, что происходит на заседании комитета.

«Насильственно ведете себя вы. Садитесь и освещайте весь этот процесс. Займите свои места», — обратился к журналистам председатель комитета.

В ходе обсуждения вопроса ситуация на заседании неоднократно обострялась. Прошедшие на заседание комитета депутаты от «Национального движения» пытались сорвать рассмотрение кандидатур судей. Интересно, что сегодня лидеров этой партии возмущает назначение на должности тех самых судей, которые верно и преданно служили прежней власти при правлении «Национального движения».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента, затем перешла к мелким локальным акциям у офисов правящей партии, мажоритарных депутатов и органов местного самоуправления. Так как на 12 декабря в парламенте было намечено заседание комитетов и пленарное заседание, в повестке дня которых вопрос лишения депутатских полномочий члена «Национального движения» Ники Мелия и вопрос назначения судей Верховного суда, оппозиция решила возобновить акцию на проспекте Руставели и создать депутатам максимальный дискомфорт.