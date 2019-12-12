Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Лидера оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе 12 декабря задержали во время акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси, об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, задержание произошло после потасовки между протестующими и правоохранителями. Вашадзе посадили в патрульную машину. Сообщается, что были задержаны еще нескольких человек.

Как передавало ИА REGNUM, возле парламента в Тбилиси утром 12 декабря собралась толпа протестующих, чтобы заблокировать вход в здание. Им противостоит полиция.