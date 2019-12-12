Киев, , 10:37 — REGNUM Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, который предусматривает изменения в ряде законодательных актах относительно отдельных вопросов функционирования банков. Об этом 12 декабря сообщает Украина.ру.

Так, предлагается дополнить кодекс административного судопроизводства статьей, которая закрепляет, что признание незаконным и отмена решений Национального банка Украины (НБУ) об отзыве лицензии, ликвидации или национализации банка не восстанавливает того положения банка, которое было до принятия решения НБУ.

К таким банкам относится «ПриватБанк», который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Согласно данному законопроекту банк не может вернуться в его собственность, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Национального банка Украины заявили, что бывший собственник «ПриватБанка» Игорь Коломойский оказывает на ведомство давление. Он якобы хочет захватить контроль над НБУ, чтобы избежать выплаты средств, выведенных из «ПриватБанка» перед его национализацией.

Ранее Коломойский заявил, что отобранный и национализированный «Приватбанк» будет возвращён ему в ближайшее время, и в Международном валютном фонде это знают.

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