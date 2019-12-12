Киев, , 10:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Сербии Светлана Кошутича и выразило ему свой протест по поводу визита делегации Крыма в Белград. Об этом 12 декабря говорится в сообщении на официальном сайте МИД Украины

«Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей … администрации Крыма в Белград 4−7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции «Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что данный визит воспринимается Украиной как недружественный акт, который, по мнению украинского ведомства, нарушает резолюцию Генассамблеи ООН от 27.03.2014 и «квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым».

Отметим, по итогам конференции «Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма», проходившей 6 декабря в Белграде, её участниками была принята резолюция, в которой говорилось о необходимости диалога между РФ и Европой по вопросу признания воссоединения Крыма с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года в результате всенародного референдума, проведенного на полуострове 16 марта 2014 года после событий на майдане в Киеве зимой 2013−2014 годов, при которых была свергнута законно избранная власть Украины. В референдуме приняло участие 82,71% избирателей, 96,57% из которых проголосовало за воссоединение с Россией.