Сеул, , 10:42 — REGNUM Разведывательные самолёты ВВС США продолжают совершать полёты над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 12 декабря самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars пролетел над полуостровом на высоте 29 тыс. фунтов (~8 500 км).

Известно, что данная модель самолета так же была замечена над Корейским полуостровом 27 ноября и 3 декабря.

Позднее, над полуостровом был замечен крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W.

Отмечается, что США участили полёты воздушных судов в связи с «очень важным» испытанием, проведенным на космодроме Сохэ.

Напомним, что 11 декабря над полуостровом был замечен американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk