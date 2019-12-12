Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM На территории Казахстана сохраняется потенциальная угроза терроризма, заявил первый заместитель начальника национального штаба антитеррористического центра Комитета национальной безопасности (КНБ) Сергей Швейкин, сообщает 12 декабря издание Tengrinews.kz.

По его словам, с начала 2019 года сотрудники спецслужб пресекли три попытки совершения террористических актов: два — в Алма-Ате и один — в Карагандинской области.

Швейкин отметил, что часть организаторов терракота попала под влияние боевиков международной террористической организации, а часть стала жертвой пропаганды в интернете. Все террористы были приговорены к тюремным срокам от 6 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая руководитель департамента КНБ Бакытбек Рахимбердиев заявил, что спецслужбы Казахстана ежегодно пресекают несколько попыток терактов.

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