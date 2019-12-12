Гаага, Нидерланды, , 10:21 — REGNUM Правительство Индонезии высоко оценивает присутствие лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи в предполагаемом судебном процессе по делу о геноциде этнического меньшинства рохинджа в международном суде ООН в Гааге (Нидерланды), сообщает Antara.

«Для Мьянмы это очень хорошая возможность рассказать о своей позиции в отношении того, что происходит в штате Ракхайн», — заявил официальный представитель МИД Индонезии.

В ходе трехдневного судебного процесса Аунг Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, как предполагается, будет отрицать обвинения в геноциде против этнической группы рохинджа, поскольку, по ее словам, военная операция в штате Ракхайн была законной.

Издание отмечает, что сама Индонезия не делает никаких заявлений, связанных с этим предполагаемым геноцидом, и предпочитает пытаться участвовать в урегулировании гуманитарного конфликта в штате Ракхайн на двусторонней основе в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Индонезия не в состоянии комментировать или ожидать (что-либо от этой сессии). Мы рассматриваем это как процесс, в котором непосредственно принимает участие Аунг Сан Су Чжи. Это мы должны уважать», — отметил официальный представитель МИД Индонезии.

Напомним, более 730 тыс. жителей рохинджа бежали из Мьянмы после военных операций в 2017 году. Они были вынуждены жить в лагерях беженцев в приграничном районе недалеко от Бангладеш.