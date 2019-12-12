Тбилиси, , 10:22 — REGNUM Потасовка между протестующими и полицией началась 12 декабря возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, небольшие столкновения произошли из-за того, что толпа людей перекрыла вход в здание парламента. Полиция обратилась к участникам акции с просьбой отойти на тротуар, но один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что этого не будет. Он объяснил, что протестующие пришли не для того, чтобы стоять на тротуаре, а для того, чтобы мешать депутатам правящей партии «Грузинская мечта».

В результате, как сообщает агентство, правоохранители смогли оттеснить протестующих на пешеходную зону.

Как передавало ИА REGNUM, представители оппозиции заявили, что планируют заблокировать парламент 12 декабря. В этот день на рассмотреть список кандидатов в Верховный суд и решить вопрос о лишении депутатских полномочий Нику Мелия, члена партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.