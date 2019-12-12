Барнаул, , 10:18 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает своего коллегу по Госдуме Олега Нилова, предложившего депортировать иностранцев, которые получили в России срок по наркотическим статьям. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Эта инициатива вполне оправдана. Такие запятнавшие себя серьезным преступлением иностранцы на территории России не нужны. Не вижу ни одной причины, по которой наркоторговцы заслуживали бы снисхождения подобного рода. Что касается конфискации имущества и активов преступников, то и эта мера тоже не лишена смысла. Помимо наказующего воздействия она будет в какой-то мере компенсировать убытки государства от деятельности наркопреступников».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива депортировать иностранцев, отбывших в России срок по «наркотическим статьям» Уголовного кодекса РФ, принадлежит депутату Госдумы Олегу Нилову («Справедливая Россия»). Он полагает, что это позволит повысить эффективность борьбы с международной наркомафией.

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