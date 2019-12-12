Барнаул, 12 декабря 2019, 10:18 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает своего коллегу по Госдуме Олега Нилова, предложившего депортировать иностранцев, которые получили в России срок по наркотическим статьям. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива депортировать иностранцев, отбывших в России срок по «наркотическим статьям» Уголовного кодекса РФ, принадлежит депутату Госдумы Олегу Нилову («Справедливая Россия»). Он полагает, что это позволит повысить эффективность борьбы с международной наркомафией.
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