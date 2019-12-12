Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе призывает участников акции у здания парламента не закрывать входы и продолжать выражение протеста мирными формами.

По его словам, за оказание сопротивления полиции и нарушение правопорядка задержано несколько человек. Они пытались блокировать входы в парламент и закрыть движение по проспекту Руставели.

«Они могли продолжать акцию в мирной обстановке. Но определенные организаторы призвали участников акции перекрыть проезжую часть и заблокировать входы, после чего мы призвали их уйти с дороги. Определенные лица не подчинились полиции и были задержаны. МВД призывает участников акции продолжать протест в мирной форме. Не закрывайте входы и дороги», — призвал Важа Сирадзе.

По информации МВД, всего в ходе акции у здания парламента за неподчинение полиции и мелкое хулиганство задержано 12 человек. В том числе лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и один из лидеров партии «Победившая Грузия» Гурам Чалагашвили.

Как известно, ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента, затем перешла к мелким локальным акциям у офисов правящей партии, мажоритарных депутатов и органов местного самоуправления. Так как на 12 декабря в парламенте было намечено заседание комитетов и пленарное заседание, в повестке дня которых вопрос лишения депутатских полномочий члена «Национального движения» Ники Мелия и вопрос назначения судей Верховного суда, оппозиция решила возобновить акцию на проспекте Руставели и создать депутатам максимальный дискомфорт.