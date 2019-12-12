Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Большая группа протестующих собралась 12 декабря возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает портал News TBILISI.

По данным журналистов, группы людей начали подходить к зданию с 7 утра по местному времени (6:00 мск). Они собрались у всех трех входов в здание. Также к месту стягивается полиция.

Напомним, лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия накануне заявил, что парламент Грузии будет заблокирован 12 декабря с самого утра. Стоит отметить, что на парламентском заседании в этот день планируется рассмотреть два вопроса: назначение судей Верховного суда и лишение депутатских полномочий Нику Мелия, члена партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.