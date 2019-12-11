По данным журналистов, небольшие столкновения произошли из-за того, что толпа людей перекрыла вход в здание парламента. Полиция обратилась к участникам акции с просьбой отойти на тротуар, но один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что этого не будет.