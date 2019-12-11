12 Декабря
 
10:32

«С прилегающей парламенту территории полиция вывела нескольких лиц, в том числе оппозиционера Георгия Вашадзе. Его посадили в патрульный автомобиль. С территории так же выведены другие оппозиционеры», — говорится в сообщении грузинского Первого телеканала.

10:28

Столкновение полиции и протестующих в Грузии. Видео телеграм-канала Sputnik Ближнее зарубежье

10:25

Протесты в Грузии. Фото: Sputnik

10:23

В результате пока правоохранители смогли оттеснить протестующих на пешеходную зону.

10:22

По данным журналистов, небольшие столкновения произошли из-за того, что толпа людей перекрыла вход в здание парламента. Полиция обратилась к участникам акции с просьбой отойти на тротуар, но один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что этого не будет.

10:22

В Тбилиси возле парламента началась потасовка протестующих и полиции

Потасовка между протестующими и полицией началась 12 декабря возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

10:13

Участников акции в Тбилиси призвали не закрывать входы

По информации МВД, всего в ходе акции у здания парламента за неподчинение полиции и мелкое хулиганство задержано 12 человек. В том числе лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и один из лидеров партии «Победившая Грузия» Гурам Чалагашвили.

10:09

Толпа протестующих собралась возле парламента в Грузии

Большая группа протестующих собралась 12 декабря возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает портал News TBILISI.

Напомним, лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия накануне заявил, что парламент Грузии будет заблокирован 12 декабря с самого утра.