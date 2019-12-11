«С прилегающей парламенту территории полиция вывела нескольких лиц, в том числе оппозиционера Георгия Вашадзе. Его посадили в патрульный автомобиль. С территории так же выведены другие оппозиционеры», — говорится в сообщении грузинского Первого телеканала.
Столкновение полиции и протестующих в Грузии. Видео телеграм-канала Sputnik Ближнее зарубежье
В результате пока правоохранители смогли оттеснить протестующих на пешеходную зону.
По данным журналистов, небольшие столкновения произошли из-за того, что толпа людей перекрыла вход в здание парламента. Полиция обратилась к участникам акции с просьбой отойти на тротуар, но один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что этого не будет.
В Тбилиси возле парламента началась потасовка протестующих и полиции
Потасовка между протестующими и полицией началась 12 декабря возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Участников акции в Тбилиси призвали не закрывать входы
По информации МВД, всего в ходе акции у здания парламента за неподчинение полиции и мелкое хулиганство задержано 12 человек. В том числе лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и один из лидеров партии «Победившая Грузия» Гурам Чалагашвили.
Толпа протестующих собралась возле парламента в Грузии
Большая группа протестующих собралась 12 декабря возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает портал News TBILISI.
Напомним, лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия накануне заявил, что парламент Грузии будет заблокирован 12 декабря с самого утра.