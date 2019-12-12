Якутск, , 10:27 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов считает, что у Юрия Лужкова в годы его правления Москвой, в части межнационального согласия были большие промахи — скинхеды чувствовали вольницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат в FB опубликовал пост «Лужков и моя Москва», в котором рассказал об отношении к Юрию Лужкову:

«Раньше, до Москвы, фанател от футбола. Было это до сентября 1996 года, когда я стал студентом. Москва встретила, как обычно, безразлично. Осенью того года меня угораздило пойти на стадион «Динамо». Уже в метро я понял, что лучше не подниматься наружу,но было уже поздно. Мы поднялись… потом кое-как в живых вернулись в общагу. Макс (из Коми) сказал, что больше со мной никуда ходить не будет. С тех пор, я не фанат футбола.

В Лужниках мы иногда работали, разнорабочими. Стадион видели только снаружи. Рынок «Лужники» был одним из самых популярных мест. За всё время правления Лужкова нас «доставали» скинхеды. Они были везде. В пригороде, на вокзалах, на стадионах, в метро, на улицах, на рынках, на остановках… Иногда казалось, что вся Москва — это город скинхедов.

Но потом, к власти пришёл Путин. Это был 2000 год. И уже в 2001 году всё резко поменялось. Их стало меньше, а в 2004 году, я даже их уже забыл.

Он может быть и был хорошим хозяйственником и политиком, но в части межнационального согласия у него были большие промахи».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Москве, в храме Христа Спасителя проходит прощание с бывшим мэром столицы РФ Юрием Лужковым, который в возрасте 83 лет скончался в Германии 10 декабря 2019 года во время операции на сердце.