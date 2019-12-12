Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Дела курдов на Ближнем Востоке обстоят не так плохо, как может показаться, заявил старший научный сотрудник Брукингского института Омер Таспинар в статье для Syndication Bureau.

«Безусловно, независимый и единый Большой Курдистан вряд ли появится в ближайшее время. Но, как ясно продемонстрировало становление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ирак и Сирия оказались слабыми государствами, и они остаются таковыми. Региональное правительство Курдистана приблизилось как никогда к реализации своей мечты о независимости и вряд ли сейчас оно собирается сдаваться», — говорится в статье.

По словам эксперта, в Сирии отряды народной самообороны YPG также продолжат стремиться к собственной автономии, а турецкие курды не только побеждают на выборах в своих регионах, но и начинают играть важную роль в турецкой политике как третья по величине политическая партия страны.

«Западные правительства могут по-прежнему предавать курдов во имя realpolitik и своих геостратегических интересов, но западное общественное мнение, как в ЕС, так и в Соединенных Штатах, безусловно, поддерживает курдское дело. Завоевание сердец и умов жителей демократических стран — лучший вид инвестиций в будущее», — считает Таспинар.

Будет еще немало взлетов и падений, но для большинства курдов обретение собственной государственности — это только вопрос времени, «долгосрочный процесс курдского национального строительства идет полным ходом», заключил эксперт.

Напомним, сирийские и иракские курды приняли активное участие в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курды рассчитывали, что в благодарность за борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США поддержат их стремление к независимости.

Первоначально США оказывали курдам всяческую поддержку в рамках борьбы с боевиками, однако когда исламисты стали проигрывать Вашингтон отказался защитить курдов от давления со стороны Ирака в 2017 году и Турции в 2019 году.

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