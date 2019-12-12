Пекин, , 10:09 — REGNUM У международного сообщества есть несколько способов реанимировать работу Апелляционного органа ВТО, заявили экономист Шан-Джин Вэй и сотрудник китайского Университета международного бизнеса и экономики Синьдин Юй в статье для издания Project Syndicate.

«Для того чтобы реанимировать ВТО нужно изменить правила организации. Возможно, судьи апелляционной инстанции должны назначаться большинством или квалифицированным большинством голосов, чтобы ни одна страна больше не смогла заблокировать процесс назначения новых кандидатов», — говорится в статье.

Кроме того, по словам экспертов, состав Апелляционного органа можно было бы расширить до 15 судей в соответствии с ростом объемов торговли, при этом увеличив срок их полномочий, или временно продлить срок полномочий трех последних судей.

«Но все эти меры окажутся недостаточными. США, Китай и другие страны также заинтересованы в модернизации правил ВТО, касающихся государственных предприятий, государственных закупок, антидемпинговых дел и цифровой торговли. Независимо от того, какие бы реформы эти страны ни хотели провести, уничтожение системы ВТО по урегулированию споров — это не выход», — считают эксперты.

Напомним, в состав Апелляционного органа ВТО входят семь судей. С 2017 года США блокируют процедуру назначения новых судей апелляционной инстанции ВТО. После того, как истекли сроки полномочий четырех судей, в Апелляционном органе осталось трое судей — минимальное количество, необходимое для того, чтобы орган мог функционировать.

Однако 10 декабря 2019 года истекли сроки полномочий еще двух судей. Теперь деятельность Апелляционного органа оказалась парализована.

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