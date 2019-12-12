Пекин, 12 декабря 2019, 10:09 — REGNUM У международного сообщества есть несколько способов реанимировать работу Апелляционного органа ВТО, заявили экономист Шан-Джин Вэй и сотрудник китайского Университета международного бизнеса и экономики Синьдин Юй в статье для издания Project Syndicate.
Кроме того, по словам экспертов, состав Апелляционного органа можно было бы расширить до 15 судей в соответствии с ростом объемов торговли, при этом увеличив срок их полномочий, или временно продлить срок полномочий трех последних судей.
Напомним, в состав Апелляционного органа ВТО входят семь судей. С 2017 года США блокируют процедуру назначения новых судей апелляционной инстанции ВТО. После того, как истекли сроки полномочий четырех судей, в Апелляционном органе осталось трое судей — минимальное количество, необходимое для того, чтобы орган мог функционировать.
Однако 10 декабря 2019 года истекли сроки полномочий еще двух судей. Теперь деятельность Апелляционного органа оказалась парализована.
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