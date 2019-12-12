Москва, , 09:55 — REGNUM Шорт-лист политической премии «Гамбургский счёт» опубликован 12 декабря в Telegram-канале Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Премию получают политики, партии, политические группы и кандидаты, участвовавшие в конкурентных политических кампаниях в России и за рубежом.

При отборе конкурсантов учитывают их результативность, технологичность и креативность при соблюдении демократических процедур. В голосовании участвуют политические консультанты, политтехнологи и политические юристы, во внимание принимают мнение отчественных и международных экспертов.

Итоги премии за 2019 год будут подведены 13 декабря.

Короткий список претендентов на премию в российских номинациях:

1. Лучшая губернаторская кампания

— Александр Осипов, Забайкальский край

— Роман Старовойт, Курская область

— Радий Хабиров, Башкирия

2. Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание

— Волгоградская областная дума

— Государственный совет Республики Крым

— Тульская областная дума

3. Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание

— КПРФ, Московская городская дума

— «Яблоко», Московская городская дума

4. Лучшая мэрская кампания кандидата от «партии власти»

— Сергей Серебренников, Братск

— Игорь Шутенков, Улан-Удэ

— Леонид Николаев, выборы главы городского округа Анадырь

5. Лучшая мэрская кампания кандидата от оппозиционной партии

— Анатолий Локоть (КПРФ), Новосибирск

— Анна Щекина (ЛДПР), Усть-Илимск

6. Лучшая муниципальная кампания («Единая Россия»)

— Серия муниципальных выборов в Иркутской области

— Вологодская городская дума

— Городская дума Читы

7. Лучшая муниципальная кампания оппозиции

— КПРФ, Пензенская городская дума

— КПРФ, Собрание депутатов Йошкар-Олы

— «Родина» Бахчисарайский городской совет

8. Лучшая предвыборная кампания по довыборам в Государственную Думу

— Ольга Пилипенко, Орловский округ

— Иван Пиляев, Комсомольский округ

— Антон Шипулин, Серовский округ

9. Провал года

— Кампания криптоединороссов по выборам в Московскую городскую думу

— Кампания «Единой России» в Законодательную Думу Хабаровского края

— Кампания Виктории Цыгановой по Комсомольскому одномандатному округу в Государственную Думу

10. Специальный приз «Неожиданность года»

Победа ЛДПР на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края

Короткий список претендентов на премию в зарубежных номинациях:

1. Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания

— «Слуга народа», выборы в Верховную раду Украины

— «Брекзит-партия», выборы в Европарламент — Великобритания

— Национально-демократическая партия, Индия

2. Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания

— Владимир Зеленский, Украина

— Зузана Чапутова, Словакия

— Мохаммаду Бухари, Нигерия

3. Лучшая зарубежная региональная кампания

— Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

— Губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисилефф

4. Зарубежный политик года — 2019

— Дональд Трамп

— Эммануэль Макрон

— Грета Тунберг

5. Зарубежный провал года

— Владимир Плахотнюк, Молдавия— Австрийская Партия Свободы

— Нил Ушаков, экс-мэр Риги

— Тереза Мэй, экс-премьер Великобритании

— Биньямин Нетаньяху, Израиль

— Петр Порошенко, Украина

— Эво Моралес, Боливия