Москва, 12 декабря 2019, 09:55 — REGNUM Шорт-лист политической премии «Гамбургский счёт» опубликован 12 декабря в Telegram-канале Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Премию получают политики, партии, политические группы и кандидаты, участвовавшие в конкурентных политических кампаниях в России и за рубежом.
При отборе конкурсантов учитывают их результативность, технологичность и креативность при соблюдении демократических процедур. В голосовании участвуют политические консультанты, политтехнологи и политические юристы, во внимание принимают мнение отчественных и международных экспертов.
Итоги премии за 2019 год будут подведены 13 декабря.
Короткий список претендентов на премию в российских номинациях:
1. Лучшая губернаторская кампания
— Александр Осипов, Забайкальский край
— Роман Старовойт, Курская область
— Радий Хабиров, Башкирия
2. Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание
— Волгоградская областная дума
— Государственный совет Республики Крым
— Тульская областная дума
3. Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание
— КПРФ, Московская городская дума
— «Яблоко», Московская городская дума
4. Лучшая мэрская кампания кандидата от «партии власти»
— Сергей Серебренников, Братск
— Игорь Шутенков, Улан-Удэ
— Леонид Николаев, выборы главы городского округа Анадырь
5. Лучшая мэрская кампания кандидата от оппозиционной партии
— Анатолий Локоть (КПРФ), Новосибирск
— Анна Щекина (ЛДПР), Усть-Илимск
6. Лучшая муниципальная кампания («Единая Россия»)
— Серия муниципальных выборов в Иркутской области
— Вологодская городская дума
— Городская дума Читы
7. Лучшая муниципальная кампания оппозиции
— КПРФ, Пензенская городская дума
— КПРФ, Собрание депутатов Йошкар-Олы
— «Родина» Бахчисарайский городской совет
8. Лучшая предвыборная кампания по довыборам в Государственную Думу
— Ольга Пилипенко, Орловский округ
— Иван Пиляев, Комсомольский округ
— Антон Шипулин, Серовский округ
9. Провал года
— Кампания криптоединороссов по выборам в Московскую городскую думу
— Кампания «Единой России» в Законодательную Думу Хабаровского края
— Кампания Виктории Цыгановой по Комсомольскому одномандатному округу в Государственную Думу
10. Специальный приз «Неожиданность года»
Победа ЛДПР на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края
Короткий список претендентов на премию в зарубежных номинациях:
1. Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания
— «Слуга народа», выборы в Верховную раду Украины
— «Брекзит-партия», выборы в Европарламент — Великобритания
— Национально-демократическая партия, Индия
2. Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания
— Владимир Зеленский, Украина
— Зузана Чапутова, Словакия
— Мохаммаду Бухари, Нигерия
3. Лучшая зарубежная региональная кампания
— Мэр Стамбула Экрем Имамоглу
— Губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисилефф
4. Зарубежный политик года — 2019
— Дональд Трамп
— Эммануэль Макрон
— Грета Тунберг
5. Зарубежный провал года
— Владимир Плахотнюк, Молдавия— Австрийская Партия Свободы
— Нил Ушаков, экс-мэр Риги
— Тереза Мэй, экс-премьер Великобритании
— Биньямин Нетаньяху, Израиль
— Петр Порошенко, Украина
— Эво Моралес, Боливия