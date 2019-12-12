Эрбиль, Ирак, , 09:56 — REGNUM Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Джои Худ заявил, что Иракский Курдистан может стать образцом для остальной части страны, об этом 12 декабря сообщает Kurdistan24.

«Мы хотим видеть Иракский Курдистан процветающим регионом в составе демократичного Ирака», — отметил Худ в комментарии изданию, добавив, что автономия может служить примером всей стране.

Дипломат отметил, что Эрбиль имеет ряд достижений в области привлечения инвестиций, создании рабочих мест, а также помощи и поддержке временно перемещенных лиц.

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