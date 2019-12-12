Ташкент, , 09:45 — REGNUM Расширение торговли между странами Туркестана и Афганистаном обсудили участники трехсторонней встречи Узбекистана, США и Афганистана в рамках восьмой министерской конференции форума «Средняя Азия — Стамбульский процесс» в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Во время переговоров стороны обсудили взаимодействие для помощи Афганистану, а также вовлечение исламской республики в региональные интеграционные процессы. Кроме того, участники переговоров согласились придать постоянный характер трехсторонним консультациям.

Напомним, 8−9 декабря 2019 года в Стамбуле прошла восьмая министерская конференция форума «Средняя Азия — Стамбульский процесс». Делегацию Узбекистана возглавил специальный представитель президента республики по Афганистану Исматулла Иргашев.

В мероприятии приняли участие представители 35 стран и 10 международных организаций. На открытии форума выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Узбекистан обсудили пути развития мирного процесса в Афганистане