Абуджа, , 09:48 — REGNUM Нигерийская газета PUNCH назвала администрацию президента Мухаммаду Бухари «диктатурой» из-за ее предполагаемых нарушений прав человека и «игнорирования демократических институтов». Об этом передает CNN Africa.

В редакционной статье, опубликованной на веб-сайте независимой газеты, журналисты издания заявили, что больше не могут игнорировать деятельность силовых структур при президенте Бухари, которая, по их словам, привела к «притеснению средств массовой информации, граждан и основ гражданского общества».

На сайте издания также говорится, что теперь в газете к Бухари будут обращаться исключительно его воинским званием, а его администрация будет называться «режимом».

"До тех пор, пока он и его репрессивный режим не освободятся от военных замашек, PUNCH не будет принимать участия в формировании его демократичного образа, поэтому мы решили называть его тем, чем он является — режим военной диктатуры, которым руководит генерал-майор Мухаммаду Бухари (в отставке)», — сказали в редакции.

Независимая газета сослалась на арест и задержание нигерийского активиста Омоеле Соворе и мусульманского священнослужителя Ибрагима Закзаки, а также на «игнорирование» властями судебных постановлений, предусматривающих освобождение задержанных, удерживаемых силами безопасности страны якобы для принятия окончательного решения.

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