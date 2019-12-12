Москва, , 09:34 — REGNUM Посол Германии в Москве Андреас фон Гайр вызван в российский МИД для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом сообщил 12 декабря информированный источник.

Два сотрудника российского посольства были объявлены немецкими властями персонами нон грата 4 декабря. Основанием стало убийство гражданина Грузии, которое произошло в Берлине 23 августа. Подозреваемый — якобы российский гражданин.

«Вызван для оглашения ответных мер», — сказал собеседник ТАСС о немецком дипломате.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря глава МИД России Сергей Лавров заверил, что недружественное решение германских властей не останется без ответа.

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