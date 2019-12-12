Тегеран, , 09:33 — REGNUM Член иранского парламента Аладдин Буруджерди заявил, что Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке, об этом 12 декабря сообщает агентство ISNA.

«Совет по национальной безопасности принимает решения по ядерной сделке на основе текущих политических событий. В настоящее время реальность такова, что другая сторона нарушила сделку», — отметил Буруджерди в комментарии изданию.

Политик подчеркнул, что вне зависимости от действий США, другие участники сделки из Евросоюза нарушили свои обязательства, поэтому будут осуждены в любом суде.

«В связи с этим, Иран будет действовать в соответствии со своим планом по сокращению обязательство в рамках соглашения, не обращая внимания ни на какие угрозы», — резюмировал Буруджерди.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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