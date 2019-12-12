Тбилиси, , 09:37 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что необходимо извиниться перед грузинской армией и почтить героизм ее солдат. Свое заявление он сделал 11 декабря перед журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Высказывание главы правительства было сделано в связи с получением ранений грузинскими солдатами в Афганистане и в связи с высказыванием президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в стране нет и не будет армии. Гахария отметил, что пятеро грузинских военнослужащих ранены, и это подтверждает силу армии.

«К сожалению, ранены пятеро наших солдат. Это, разумеется, напрямую говорит о силе грузинской армии, ее будущем и ее завтрашнем дне», — сказал премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря Зурабишвили, выступая перед представителями науки и стремясь подчеркнуть важность их деятельности, заявила, что у Грузии нет и не будет армии.

Напомним также, что 11 декабря стало известно, что пятеро грузинских военнослужащих пострадали во время нападения террористов на авиабазу Баграм в Афганистане.