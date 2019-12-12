Анкара, , 09:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции осудило санкции, готовящиеся в отношении страны комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам. Об этом 12 декабря говорится в распространённом заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

«Подготовка пакета антитурецких санкций в Сенате США — очередное проявление неуважения к суверенитету Турции и решениям, касающимся национальной безопасности нашей страны», — приводит текст заявления Anadolu Ajansı.

Также в нем уточняется, что истинными причинами резолюции по антитурецким санкциям является разочарование «определенных кругов» в США, которое связано с сокрушительным ударом, нанесенным Турцией по проекту, «готовившемуся долгое время на севере Сирии».

«Анкара призывает Конгресс США к конструктивной позиции, здравомыслию и отказу от ущерба целям по развитию двусторонних связей, намеченным руководством двух стран в ходе недавних переговоров в Вашингтоне», — заключается в сообщении турецкого МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что пакет санкций против Анкары одобрен комитетом по иностранным делам американского Сената.

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