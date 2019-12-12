Москва, 12 декабря 2019, 09:10 — REGNUM Пакет законопроектов, уточняющий разумный срок судопроизводства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Так, разумный срок судопроизводства для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, исчисляется со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего либо для лица, подлежавшего признанию потерпевшим, — со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.
Аналогичные нормы вводятся и в КоАП.
Принятие законов позволит обеспечить защиту прав и законных интересов лица, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, отмечают авторы.
Пакет инициатив разработан во исполнение постановления Конституционного суда.