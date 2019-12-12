Москва, , 09:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить российско-американский товарооборот.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», американский лидер не объяснил, как это можно сделать при существующих антироссийских санкциях.

Также сообщается, что во время общения с прессой по итогам переговоров с Лавровым госсекретарь США Майкл Помпео заявил: «Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве».

Он также, как и Трамп не уточнил, о чем именно идет речь, однако, как считает издание, имелся ввиду официальный запуск российско-американского Делового консультативного совета.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа заявил, что в настоящее время ещё не приходится говорить о позитивных сдвигах в отношениях между Россией и США.

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