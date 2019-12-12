Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Герой труда Казахстана» певице Розе Рымбаевой, сообщили 12 декабря в пресс-службе главы государства.

В честь Дня независимости Казахстана государственных наград были удостоены представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, а также военные, спортсмены и полицейские.

В частности, звания «Герой труда» также удостоен проходчик горно-производственного комплекса филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» — ПО «Жезказганцветмет» Турсынбек Макишев.

Напомним, День независимости Казахстана жители республики отмечают ежегодно 16−17 декабря. 4 октября Касым-Жомарт Токаев создал государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия независимости Казахстана.

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